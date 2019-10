Si schiantano con l'auto contro un bancomat per rapinarlo Sul posto i carabinieri. I malviventi fuggono via a mani vuote

Si sono lanciati a forte velocità con l'auto contro un bancomat per rapinarlo. E' successo nella notte a San Cirpiano Picentino, allo sportello automatico di Filetta, in piazza Aldo Moro. A dare l'allarme la centrale operativa Guardian di Salerno, che ha segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. Le guardie giurate si sono rese conto di quanto stava accadendo grazie a un collegamento con le telecamere di sorveglianza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Intanto i rapinatori sono fuggiti senza riuscire a portare via il denaro. In corso indagini per chiarire l'identità dei malviventi che potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto.