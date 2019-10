Tentano il furto al centro commerciale: beccati dai vigilantes In fuga i malviventi nella notte

Avrebbero tagliato in piena notte con un flex dei lucchetti per introdursi in un noto centro commerciale della zona orientale di Salerno. I malviventi però sarebbero stati messi in fuga dall'arrivo delle guardie giurate, in servizio di perlustrazione. Tutto è accaduto intorno alle 5 del mattino. Dei malintenzionati nessuna traccia, al vaglio degli inquirenti le immagini di videosorveglianza presenti sul posto per risalire all'identità dei ladri.