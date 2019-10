Sequestrati 16mila litri di rifiuti tossici e cancerogeni Nel Valdiano: denunciati imprenditori e autista, sequestrate cisterne e macchinari

I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno denunciato un imprenditore ed un autista con le accuse di deposito e trasporto illecito di rifiuti speciali pericolosi tossico-cancerogeni. Nella notte i militari, nei pressi della zona industriale di Polla, hanno fermato e controllato un camion di un'impresa del settore edilizio: a bordo del rimorchio c'erano sei cisterne da mille litri, con tanto di rubinetto sul fondo per lo sversamento.

All'interno dei contenitori una soluzione chimica altamente tossica e cancerogena: l'idrossido di potassio, utilizzato quale detergente alcalino per usi industriali. Secondo i militari, però, il trasporto del materiale era stato effettuato senza alcuna autorizzazione né formulario per l'identificazione dei rifiuti.

Dalla successiva perquisizione presso l'azienda per la produzione di materiale edile si è arrivati al sequestro di altri dieci cisterne, simili a quelle trovate sul camion fermato nella notte, con all'interno gli stessi composti chimici. Le operazioni, coordinate dalla procura di Lagonegro, hanno portato al sequestro di 16mila litri di sostanze altamente tossiche irritanti e cancerogene stipate in 16 cisterne per l'irrigazione. Sigilli anche all'area (di circa 2mila metri quadrati) adibita al deposito e allo stoccaggio illecito di rifiuti speciali pericolosi e ai mezzi dell'impresa: l'autocarro per il trasporto e un muletto elevatore.