Caso Mastrogiovanni, la Cassazione conferma la condanna Respinto il ricorso del primario, imputato per sequestro di persona dopo la morte durante il Tso

Nuova puntata della vicenda giudiziaria sul caso di Francesco Mastrogiovanni, il maestro originario di Castelnuovo Cilento morto durante il ricovero all’ospedale psichiatrico di Vallo della Lucania.

La Cassazione ha infatti respinto il ricorso presentato da Michele Del Genio, uno degli imputati per il decesso dell’uomo durante il tso. Sequestro di persona, l’accusa a carico del primario che aveva chiesto una nuova perizia sulle terribili immagini che immortalavano Mastrogiovanni su una barella durante il ricovero.

Per i giudici della suprema Corte, il ricorso è infondato anche perché “la sentenza ricostruisce dettagliatamente gli elementi posti a base del rigetto del ricorso, evidenziando – scrivono i giudici nel provvedimento – che la responsabilità è incentrata sulla piena consapevolezza dell’illegittimo uso dei mezzi di contenzione, conclusione che non è in alcun modo basata sulla questione della video ripresa”.