Reflui delle conserve alimentari nel Sarno: denunciato dal Noe Scafati: nel mirino dei carabinieri un imprenditore

Nuova attività a tutela dell'ambiente da parte dei carabinieri del Noe di Salerno, che hanno denunciato il legale rappresentante di uno stabilimento industriale per la produzione di conserve alimentari.

Dalle indagini dei militari, infatti, si sarebbe reso responsabile di scarico di acque reflue nel canale Angri-San Tommaso, affluente del fiume Sarno. In particolare, gli scarichi sarebbero non conformi ai parametri e dunque in violazione alle autorizzazioni in possesso dell'impresa. L'indagato dovrà rispondere anche di deposito temporaneo illegale di rifiuti speciali non pericolosi.