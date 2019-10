Delitto delle Fornelle: condanna definitiva per Luca Gentile 16 anni e otto mesi per il giovane, respinto il ricorso degli avvocati difensori del ragazzo

Condanna definitiva per Luca Gentile, i giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso presentato dagli avvocati difensori del giovane, Enrico Lezza e Luigi Gassani, chiedevano il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riparametrazione della pena. Gentile è in carcere dal 2016 accusato dell’omicidio di Eugenio Tura De Marco, padre della sua ex fidanzata Daniela.

Era stato condannato in primo grado a 20 anni di carcere col rito abbreviato ed aveva avuto uno sconto di pena dai giudici della Corte d’Assise di Appello a 16 anni e 8 mesi. Coinvolta nella vicenda anche la sua fidanzata all'epoca dei fatti, Daniela Tura De Marco per la quale il pm ha chiesto alla Corte di Assise la condanna a 21 anni di carcere per concorso morale in omicidio.

A tirarla in ballo era stato proprio Luca Gentile nella ricostruzione di quanto accadde alle Fornelle. La giovane - per l’accusa – sarebbe stata incastrata da alcuni messaggi sul cellulare.