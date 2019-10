Minacciata e rapinata, paura per una ventunenne La ragazza stava raggiungendo una pizzeria a Scafati quando è stata avvicinata dal balordo

(e.c.) Momenti di terrore quelli vissuti venerdì sera a Scafati da una ragazza di 21 anni, minacciata con un coltello da un uomo che l’ha avvicinata per farsi consegnare soldi e gioielli.

Erano circa le 18.30 quando il balordo ha notato la giovane mentre stava percorrendo a piedi via Corbisiero per raggiungere una pizzeria che si trova in zona. L’ha seguita per qualche metro e, prima che la ragazza raggiungesse il ristorante, si è avvicinato a bordo di uno scooter e con una scusa banale l’ha fatta fermare. Pochi istanti dopo le ha puntato il coltello contro. "Dammi i soldi...", le urlato.

In preda al terrore, la poverina non ha potuto fare altro che accontentare le richieste dell’uomo e dargli il denaro e qualche gioiello che indossava. Sull’episodio indagano i carabinieri.