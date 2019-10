Si ribalta con il trattore: medico muore schiacciato Inutile ogni tentativo di rianimare il 57enne. La tragedia in Cilento

Tragedia nei campi, un medico, Nicola Bertolini, residente a Battipaglia ma originario di Stella Cilento, ha perso la vita mentre lavorava in un terreno. Il 57enne si trovava a bordo di un trattore quando il mezzo agricolo, per cause ancora da accertare, si è ribaltato, uccidendolo. Troppo gravi le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania e i sanitari del 118. Per il medico non c'è stato però nulla da fare.