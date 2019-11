Va a funghi ma si perde in montagna: paura per un 33enne Il giovane è stato ritrovato dai volontari della protezione civile e del soccorso alpino

È stato immediatamente ritrovato un 33enne che si era disperso in località Villapiana a Pellezzano, dopo essere uscito per andare a ricercare funghi in montagna. Il giovane è stato trovato nel tardo pomeriggio dai volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” di Pellezzano e dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania CNSAS. Il ragazzo, residente nella cittadina della Valle dell'Irno, era uscito dopo pranzo alla ricerca di funghi e a causa delle avverse condizioni del tempo, che da stamattina stanno mettendo in ginocchio l’intera Valle dell’Irno con temporali e violenti nubifragi, ha perso l’orientamento richiedendo soccorso al 118, che a sua volta ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Campania.

Sul posto sono immediatamente giunte alcune squadre del soccorso alpino e i volontari della protezione civile che conoscono bene il territorio. Anche il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra ha raggiunto la zona, seguendo con apprensione le operazioni di ricerca del ragazzo. Operazioni che si sono concluse prima del calare del buio con il ritrovamento in ottime condizioni del giovane e il conseguente accompagnamento dello stesso presso la propria abitazione.