Investita da un autobus mentre attraversa, grave una donna E' successo in provincia di Milano. La donna è originaria di Salerno ed è in condizioni disperate

Travolta da un autobus della linea 322 all’incrocio tra via Roma e via Milano a Cesano Boscone in provincia di Milano. Le condizioni di salute della donna di 37 anni originaria di Rutino, in provincia di Salerno, sono gravi. E’ stata trasferita all’ospedale Niguarda in codice rosso.

Da una prima ricostruzione del tragico incidente sembra che la donna stesse attraversando l’incrocio mentre l’autobus svoltava da via Roma verso via Milano.

I passanti hanno avvertito immediatamente i soccorritori del 118 che, una volta giunti sul posto, hanno dovuto attendere che i vigili del fuoco estraessero il corpo della malcapitata. Una volta stabilizzata è partita la corsa contro il tempo in ospedale dove è arrivata in codice rosso, le sue condizioni restano gravissime.

Anche l’autista del bus, un uomo di 56 anni, è stato trasportato al pronto soccorso in forte stato di choc.