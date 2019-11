Frana a Giovi: ancora chiusa la strada, disagi per i residenti Da stamattina gli operai stanno rimuovendo il grosso albero caduto ieri sul Masso della Signora

Sono ancora a lavoro i dipendenti dell'ufficio verde pubblico per ripristinare il tratto stradale a Giovi dove ieri mattina, in seguito a uno smottamento è caduto un albero che ha invaso con rami e detriti la carreggiata.

Ieri sera anche il primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli e l'assessore all'ambiente, Angelo Caramanno si erano recati sul posto per un sopralluogo sul tratto interessato dallo smottamento che costeggia il Masso della Signora, per disporre gli immediati interventi necessari a riaprire la strada e rimettere in sicurezza la zona.

Il tratto è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni e da questa mattina sul posto ci sono gli operai che stanno lavorando per rimuovere il tronco che si è spezzato, i rami e i detriti che la piccola frana ha riversato sul manto stradale.

La strada, intanto, resterà chiusa fino mercoledì per consentire agli operai di rimuovere il grosso albero.