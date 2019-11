Aggredisce genitori e carabinieri: fermato un 51enne Un imprenditore di Palinuro in preda ad un raptus ha distrutto la casa e poi picchiato i militari

Ha aggredito prima i genitori e poi si è scagliato contro i carabinieri. E' successo a Palinuro, dove un uomo di 51 anni, imprenditore, in preda ad un raptus è andato in escandescenza, danneggiando prima l'appartamento dei genitori e poi aggredendoli.

Momenti di panico che hanno spinto i due malcapitati a chiamare i carabinieri. Una volta giunti sul posto, il 51enne si è scagliato anche contro i militari che lo hanno bloccato, senza non poche difficoltà, e trasferito in una camera di sicurezza della caserma della compagnia carabinieri di Sapri in attesa del rito per direttissima che si terrà nel Tribunale di Vallo della Lucania, dove dovrà rispondere anche di oltraggio a pubblico ufficiale.