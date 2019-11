Paura e disagi a Salerno: caduta massi in via Moscato Sul posto anche il sindaco Napoli e l'assessore De Maio

L’ondata di maltempo abbattutasi nella giornata odierna sulla Campania ha provocato disagi anche alla città di Salerno. In serata, a causa di uno smottamento avvenuto in un terreno provato, sono caduti massi sulla carreggiata in via Demetrio Moscato, la strada che conduce agli ingressi autostradali. Sul posto, insieme a Vigili del Fuoco, alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile e all’ufficio Strade, si sono recati anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e l'assessore alla Mobilità, Domenico De Maio. In questi minuti si sta provvedendo a delimitare l'area oggetto della caduta dei massi e al contempo a ripristinare per quanto possibile un doppio senso di marcia per limitare i disagi alla circolazione, in particolare nella mattinata di domani.