Anziano muore precipitando dal balcone dell'ospedale: indagati otto sanitari I fatti risalgono allo scorso 27 dicembre: la vittima è un 91enne

Un volo di diversi metri che non gli ha lasciato scampo: la Procura di Nocera Inferiore indaga sulla morte di un paziente 91enne, precipitato dal quarto piano dell'ospedale "Umberto I". I fatti risalgono allo scorso 27 dicembre.

I familiari della vittima, originaria di Castel San Giorgio, hanno presentato denuncia: affidato anche l'incarico per l'autopsia. L'anziano era ricoverato nel reparto di Nefrologia per la mancanza di posti disponibili in Medicina generale.

Otto le persone iscritte nel registro degli indagati, tra medici e infermieri che hanno avuto a che fare con la gestione del paziente.