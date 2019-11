Cacciatore di tartufi si perde in montagna durante escursione Lo salva il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

Si perde durante un'escursione in montagna, paura per un cercatore di tartufi. L'uomo è stato salvato dall'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania Cnsas,questo pomeriggio, nell'area di Monte Serralonga, tra Montella e Acerno, allertato dai Carabinieri. Il malcapitato era partito dai ruderi dell’albergo nei pressi dei piani d’Ischia in direzione “Raio della Tufara” ma non trovando più la strada per il ritorno ha continuato a camminare sperando di recuperare il sentiero, senza riuscirci.

Ha così telefonato il 112. Appena ricevuto l’allarme il Cnsas ha geolocalizzato l'uomo inviando una squadra di ricerca che da "Varo della Spina" ha risalito la montagna. Dopo circa mezz’ora la squadra lo ha individuato, rifocillato ed accompagnato a Varo della Spina dove ad attenderlo vi era un'ambulanza del 118. All'attività hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino con un elicottero del Nucleo Volo di Pontecagnano Faiano.