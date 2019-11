Tragedia a Mercatello, uomo trovato morto in strada Si sarebbe lanciato da una finestra, si indaga

Tragedia nel quartiere di Mercatello. Un uomo è stato trovato in strada senza vita intorno alle 7 di questa mattina all’altezza di Via Palinuro. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia e i volontari della Croce Bianca che non hanno potuto che constatare il decesso della persona.



Rimane ancora ignota la sua identità, gli agenti stanno indagando per risalire alle generalità dell’uomo e capire il perché della sua morte. Stando alle prime ricostruzioni da parte degli agenti, l’uomo si sarebbe lanciato da una finestra. Si tratterebbe, quindi, di suicidio ma sono ancora in corso le verifiche sul caso da parte della Polizia Scientifica e medico legale coordinati dalla magistratura.