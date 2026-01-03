Cavese-Sorrento, le probabili formazioni: Prosperi riparte dal tridente

Tabù scontri diretti da superare per i metelliani. Prosperi: "Sarà una seconda parte difficile"

cavese sorrento le probabili formazioni prosperi riparte dal tridente
Cava de' Tirreni.  

Il tabù scontri diretti da superare per iniziare il 2026 con il sorriso. La seconda parte del campionato di serie C prende il via. Per la Cavese il primo impegno interno al Simonetta Lamberti è già determinante, con il match con il Sorrento (fischio d’inizio alle ore 20:30), fondamentale per dare una sterzata decisa alla classifica dei metelliani. Per la prima sfida dell’anno, senza capitan Piana passato al Pontedera, Prosperi riparte dal 3-4-2-1 con Fella e Orlando sulla trequarti alle spalle di Gerardo Fusco. Out Munari, Macchi e Barone. A rischio forfait anche Sorrentino.

“Seconda parte di stagione difficile per tutti”

Dopo un girone d’andata chiusa con un rendimento altalenante, Fabio Prosperi ora vuole lanciare la lunga volata salvezza: “Sarà una seconda parte difficile, ma lo sarà per tutti. Ci portiamo dal girone d'andata tante cose: siamo stati sempre in partita con tutti, abbiamo messo in difficoltà tante squadre, ma dobbiamo cercare di fare meglio e di amplificare gli errori degli avversari”. Dall’altra parte del campo ci sarà il Sorrento, ringalluzzito dalla cura Serpini: “Lo conosco molto bene e lo stimo molto. Le sue squadre sono aggressive e sanno palleggiare. Non so quanto sia riuscito a portare a Sorrento di quello visto in due anni a Carpi però è una squadra che ha fatto tanti punti dal suo arrivo e ha calciatori di categoria e sarà una partita difficile”. Poi sull’addio di Piana: “Aveva espresso il desiderio di avvicinarsi a casa, era un calciatore a scadenza che stava giocando poco e onestamente non me la sono sentita di negare un desiderio del genere, anche perché Piana era un calciatore importante e lo ringrazio pubblicamente, perché con me si è comportato benissimo e anche con la squadra ha fatto il capitano fino alla fine”.

Cavese-Sorrento, le probabili formazioni:

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Amerighi, Diarrassouba, Awua, Loreto; Orlando, Fella; Fusco. Allenatore: Prosperi.

SORRENTO (3-4-2-1): Del Sorbo; Sorcia, Di Somma, Fusco; Paglino, Cangianiello, Cuccurullo, Potenza; Bolsius, Esposito; D’Ursi. Allenatore: Serpini.

Ultime Notizie