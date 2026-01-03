Cavese-Sorrento, le probabili formazioni: Prosperi riparte dal tridente Tabù scontri diretti da superare per i metelliani. Prosperi: "Sarà una seconda parte difficile"

Il tabù scontri diretti da superare per iniziare il 2026 con il sorriso. La seconda parte del campionato di serie C prende il via. Per la Cavese il primo impegno interno al Simonetta Lamberti è già determinante, con il match con il Sorrento (fischio d’inizio alle ore 20:30), fondamentale per dare una sterzata decisa alla classifica dei metelliani. Per la prima sfida dell’anno, senza capitan Piana passato al Pontedera, Prosperi riparte dal 3-4-2-1 con Fella e Orlando sulla trequarti alle spalle di Gerardo Fusco. Out Munari, Macchi e Barone. A rischio forfait anche Sorrentino.

“Seconda parte di stagione difficile per tutti”

Dopo un girone d’andata chiusa con un rendimento altalenante, Fabio Prosperi ora vuole lanciare la lunga volata salvezza: “Sarà una seconda parte difficile, ma lo sarà per tutti. Ci portiamo dal girone d'andata tante cose: siamo stati sempre in partita con tutti, abbiamo messo in difficoltà tante squadre, ma dobbiamo cercare di fare meglio e di amplificare gli errori degli avversari”. Dall’altra parte del campo ci sarà il Sorrento, ringalluzzito dalla cura Serpini: “Lo conosco molto bene e lo stimo molto. Le sue squadre sono aggressive e sanno palleggiare. Non so quanto sia riuscito a portare a Sorrento di quello visto in due anni a Carpi però è una squadra che ha fatto tanti punti dal suo arrivo e ha calciatori di categoria e sarà una partita difficile”. Poi sull’addio di Piana: “Aveva espresso il desiderio di avvicinarsi a casa, era un calciatore a scadenza che stava giocando poco e onestamente non me la sono sentita di negare un desiderio del genere, anche perché Piana era un calciatore importante e lo ringrazio pubblicamente, perché con me si è comportato benissimo e anche con la squadra ha fatto il capitano fino alla fine”.

Cavese-Sorrento, le probabili formazioni:

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Amerighi, Diarrassouba, Awua, Loreto; Orlando, Fella; Fusco. Allenatore: Prosperi.

SORRENTO (3-4-2-1): Del Sorbo; Sorcia, Di Somma, Fusco; Paglino, Cangianiello, Cuccurullo, Potenza; Bolsius, Esposito; D’Ursi. Allenatore: Serpini.