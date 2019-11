Cocaina ed eroina nel comodino: arrestata una 64enne La donna era già agli arresti domiciliari. In azione i carabinieri

Spaccio di droga in città: arrestata una donna. In azione i Carabinieri della Compagnia di Salerno, con i militari della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, impiegati per il periodo delle “Luci d’Artista”. Il provvedimento è scaturito in seguito ad una serie di controlli nei confronti di una persona già sottoposta agli arresti domiciliari.

Durante la perquisizione nell’abitazione della 64enne M.G., è stata ritrovata della sostanza stupefacente in varie parti dell’abitazione. Nel doppio fondo di un comodino i militari hanno trovato nascosti 50 grammi di crack, 30 grammi di cocaina, 3 grammi di eroina, bilancini e materiale per il confezionamento e oltre 900 euro, possibile provento dello spaccio. La donna è stata sottoposta nuovamente agli arresti domiciliari.