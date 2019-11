Maltempo: disagi e allagamenti nell'agro e in costiera Strade invase dall'acqua e sottopassi chiusi per le abbondanti piogge di queste ore

La tregua dal maltempo è durata poco. Da diverse ore, infatti, la pioggia battente ha ricominciato a cadere su tutta la provincia, causando diversi danni nel salernitano, soprattutto alla circolazione.

Allagamenti si segnalano su molte strade, i caschi rossi sono a lavoro per alcuni sopralluoghi e interventi nell’agro nocerino sarnese e a Scafati. In queste ore si sta provvedendo a chiudere anche i sottopassaggi più pericolosi.

La situazione non migliora in costiera amalfitana, sulla strada statale 163 a Positano, dove si sono spezzati e sono caduti rami e pietre che hanno invaso la carreggiata, infatti, si è reso necessario il senso unico alternato per la presenza di operai a lavoro per la messa in sicurezza del costone roccioso. Per fortuna in quel momento non transitavano automobili.

La Protezione Civile, intanto, ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo con criticità gialla da mezzanotte di oggi fino alle 18 di domani.