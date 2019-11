Rapinano 150 euro a un 18enne straniero: arrestati I due ventenni avrebbero aggredito il giovane a Piazza della Concordia

Avrebbero aggredito e rapinato un giovane straniero, nei guai due ventenni. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno, coadiuvati da un contingente di militari della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, impiegati nel periodo delle “Luci d’Artista”, hanno arrestato il 22enne salernitano G.M. e il 26enne di Battipaglia C.A., entrambi già noti alle forze dell'ordine.

I due avrebbero avvicinato un 18enne ivoriano a Piazza della Concordia, aggredendolo e portandogli via 150 euro. Il giovanissimo ha dato l'allarme, ai militari ha raccontato l’aggressione subita da parte dei due che, fra l’altro, si sarebbero qualificati come appartenenti alle forze dell’ordine in borghese, senza mostrare però alcun tesserino di riconoscimento.

Grazie ad una precisa descrizione e ad una foto che la vittima è riuscita a scattare in lontananza, i carabinieri hanno rintracciato i due in pochi minuti, in via Roma. Il 18enne, condotto in ospedale, ha riportato un trauma distorsivo di un dito della mano destra, per lui una prognosi di 15 giorni. I due indagati hanno confessato l'aggressione, la somma di denaro è stata recuperata e restituita al giovane straniero. Entrambi gli arrestati si trovano ora ai domiciliari.