Investita mentre va a lavoro: muore 42enne salernitana La tragedia a Roma, la donna è stata travolta in pieno da un furgoncino

Tragedia nella mattinata di ieri a Roma, una donna, Alessia Marino originaria del comune salernitano di Giungano, è morta dopo essere stata investita da un furgone mentre si stava recando al lavoro. E' successo all’incrocio fra via Mario Menghini e la via Appia Nuova, ai Colli Albani. La 42enne sarebbe deceduta sul colpo. Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è sopraggiunto il mezzo che aveva appena svoltato da una curva. Violento l'impatto. La giovane è rimasta incastrata sotto al furgoncino Iveco. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per liberarla, ma per la malcapitata ormai non c'era più nulla da fare. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire quanto accaduto, sentendo anche alcuni testimoni.

Il conducente dell’autocarro, un 43enne, è stato accompagnato al Policlinico Umberto I di Roma dove è stato sottoposto all’alcoltest e ai test tossicologici di rito.