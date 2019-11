Ubriachi, picchiano due carabinieri e un poliziotto: arrestati Fermati un commerciante salernitano e un impiegato albanese: lesioni alle forze dell'ordine

Una violenza incontenibile, scatenata prima in una rissa sul Lungomare Trieste e poi contro carabinieri e poliziotti intervenuti sul posto. Sono due le persone arrestate a Salerno: si tratta di un commerciante di 75 anni e di un impiegato di origini albanesi di 39, residente a Baronissi. Sono stati accusati, in concorso, di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Le forze dell'ordine sono intervenute dopo la segnalazione di una lite in corso sul Lungomare tra il commerciante e un'altra persona (non identificata perché si è data alla fuga). Le divise sono state assaltate praticamente subito, prima ancora di capire i contorni dell'episodio. Il bilancio è di due carabinieri feriti (con lesioni che hanno portato, rispettivamente, a 5 e 10 giorni di prognosi) e di un poliziotto che ha riportato anch'egli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Dalla ricostruzione delle forze dell'ordine, i due indagati erano probabilmente ubriachi. Condotti a fatica presso i locali della compagnia carabinieri di Salerno, i due sono stati arrestati e sottoposti questa mattina in tribunale al rito direttissimo. Il giudice monocratico ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.