Caduta alberi in via D'Aniello: ripristinata la circolazione La strada che costeggia Colle Bellaria era stata chiusa anche a causa di uno smottamento

È stata ripristinata da questo pomeriggio la circolazione veicolare e pedonale in via Ennio D'Aniello. La strada che costeggia il Colle Bellaria era stata interessata nei giorni scorsi da uno smottamento e successiva caduta di alberature a causa delle violente precipitazioni delle ultime settimane. La situazione che aveva paralizzato la zona di Sala Abbagnano era stata discussa anche nell'ultimo consiglio comunale dai consiglieri Celano e Santoro che chiedevano al sindaco e all'amministrazione tutta di fare il possibile per la messa in sicurezza dall'area e per i residenti.

"Il costante lavoro svolto in questi giorni, anche in situazioni di meteo perturbato, ha consentito la messa in sicurezza ed il ripristino della circolazione nei tempi prestabiliti. Nei prossimi giorni si continuerà ad operare sul costone del colle e monitorare costantemente la situazione". Si legge in una nota del comune di Salerno.