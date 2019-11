Paura a Pastena: in fiamme nella notte distributore di benzina Crollata anche la tettoia, sono in corso le indagini dei carabinieri

Fiamme nella notte al distributore di benzina Esso in via lungomare Colombo a Pastena, nella zona orientale della città. Non è ancora chiaro quali siano state le cause che hanno portato al crollo totale della tettoia del distributore e in che modalità sia divampato l'incendio che ha causato diversi danni all'attività. Nella notte sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Salerno e i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Stando ad una prima ricostruzione fatta sul luogo da parte delle forze dell'ordine, a causare il cedimento e i relativi danni pare sia stato un motorino in sosta, andato in fiamme proprio nei pressi del distributore.

Fortunatamente le fiamme sono state domate tempestivamente dai i vigili del fuoco che hanno evitato che l’episodio si trasformasse in qualcosa di ben più grave. Sono in corso gli accertamenti e le indagini, per capire cosa o chi abbia causato le fiamme al motorino e i successivi danni al distributore di benzina.