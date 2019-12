Incidente tra auto e moto: muore giovane padre 24enne Il drammatico schianto nella strada tra Scafati e Boscoreale. Grave l'amico della vittima

Tragico incidente stradale in via Parrella, tra Scafati e Boscoreale. Per cause ancora da accertare una moto si è scontrata frontalmente con un'auto che procedeva nel senso opposto di marcia. Violentissimo l'impatto che ha sbalzato i due ragazzi a bordo del mezzo a due ruote, facendoli finire sull'asfalto.

A perdere la vita un 24enne, già padre di due figli. Per il giovane commerciante di Scafati, originario di Boscoreale e titolare di un'officina nel comune salernitano, non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nel sinistro.

Si è rivelato inutile ogni tentativo da parte dei soccorsi del 118, arrivati immediatamente sul posto, di salvargli la vita. Pare che il 24enne, F.S., che gestiva l'attività commerciale a pochi passi da Piazza Vittorio Veneto da circa due anni, sia morto infatti sul colpo per i seri traumi.

L’amico che era sulla moto con lui è stato invece trasportato in ospedale dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni. Al vaglio dei carabinieri la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.

I militari hanno proceduto con i rilievi del caso, sentendo anche il conducente alla guida dell'auto.

Sgomento e incredulità nella cittadina dell'agro che ricorda il giovane come un instancabile lavoratore e un ragazzo per bene. Non si esclude che nelle prossime ora possa essere effettuata un'autopsia per chiarire le cause del decesso del 24enne.