Lacrime, cori e applausi per l'addio a Mariapia La 24enne ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale ad Auletta

Una folla commossa nella chiesa di San Nicola di Mira ad Auletta ha dato l'addio a Mariapia Di Stasio. Oggi i funerali della 24enne.

Cori e fumogeni per salutare la giovanissima che era anche una tifosa della Salernitana. Rose candide e rosse sul feretro bianco, accompagnato dalla canzone “Angeli” di Vasco Rossi.

La ragazza ha perso la vita dopo diversi giorni di agonia, in seguito ad un incidente che l'ha vista protagonista lo scorso 4 dicembre, in località Cerreta, lungo la SS19. Era finita contro un albero con la sua vettura dopo aver avvertito un malore, un infarto che non le ha lasciato scampo. A soccorrerla era stato proprio il fidanzato che la precedeva in auto. Mariapia era stata portata nell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, poi vista la gravità delle sue condizioni, trasferita presso il “Ruggi d'Aragona” di Salerno dove è morta.

La comunità cilentana si è stretta al dolore dei familiari per la tragedia che li ha improvvisamente colpiti. Amici e conoscenti si erano uniti in una veglia di preghiera nella stessa chiesa dove si è tenuto l'addio a Mariapia.

I genitori della 24enne come ultimo atto d’amore hanno voluto donare gli organi della figlia, salvando così la vita a una persona in attesa di un trapianto di fegato.