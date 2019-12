Allarme scabbia in ospedale: contagiati pazienti e infermieri Sei le persone coinvolte allo "Scarlato" di Scafati

Scatta l'allarme contagio all'ospedale "Mauro Scarlato" di Scafati. Sono infatti 6 le persone che hanno contratto la scabbia: 3 dipendenti della struttura e altrettanti pazienti con i classici sintomi, che hanno spinto la direzione sanitaria ad effettuare tutte le verifiche del caso. Stando ad una prima ricostruzione, sembra che la scabbia si sia diffuso in seguito all'arrivo - una settimana fa - di una paziente presso l'ospedale dell'agro nocerino sarnese.

Il contagio si sarebbe poi esteso - e qui si tratta di capire come sia stato possibile - ad altre cinque persone. Due donne e tre dipendenti dello "Scarlato". Per tutti i 6 i pazienti sono stati attivati i provvedimenti sanitari del caso. Le pazienti sono state accorpate in un'unica stanza.

Il direttore sanitario Alfonso Giordano ha invece disposto un trattamento specifico per tutti gli operatori del reparto e prevenire così l'ulteriore diffusione della malattia. In queste ore sono stati anche sostituiti materassi e biancheria, mentre gli ambienti sono stati oggetto di disinfestazione.