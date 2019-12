Rapinano un tabacchi: messi in fuga dal titolare L'uomo avrebbe gettato un vaso sull'auto dei malviventi

Tentata rapina questa mattina a Scafati ai danni di un'edicola. In azione all'angolo tra corso Nazionale e via Giovanni XXIII due o tre malviventi beffati dal titolare del locale che, resosi conto di quanto stava accadendo, si è chiuso nel retrobottega raggiungendo la propria abitazione al piano superiore, dal balcone avrebbe poi gettato contro l'auto dei ladri un grosso vaso per piante. I ladri avrebbero portato via solo poche decine di euro dal registratore di cassa e qualche pacchetto di sigarette. Sul caso indagano le forze dell'ordine.