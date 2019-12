Finanzieri aggrediti da ambulanti: I sindacati chiedono Teaser Momenti di tensione in pieno centro storico, necessario l’intervento di polizia e vigili del fuoco

Paura in pieno centro a Salerno. Sotto gli occhi attoniti dei presenti si è scatenata, nei pressi di corso Garibaldi, una rissa tra un gruppo di venditori ambulanti extracomunitari di origine senegalese che si sono scagliati contro alcuni finanzieri in borghese. L’aggressione sarebbe stata perpetrata ai danni degli uomini delle forze dell’ordine dopo che questi hanno fermato uno dei venditori confiscando la merce contraffatta e scatenando l’attacco da parte degli altri ambulanti.

Immediato l’arrivo degli uomini di altre forze dell’ordine tra cui carabinieri, polizia e vigili urbani che sono interventi riportando la situazione sotto controllo.

Sul caso si è espresso il vigile urbano e sindacalista Fiadel CSA Angelo Rispoli che ha dichiarato: “Per garantire sicurezza dobbiamo essere messi in condizioni oggettive di sicurezza attraverso il potenziamento dell’equipaggiamento (abbiamo gli spray scaduti), è necessario il potenziamento dei nuclei e riteniamo necessaria la sperimentazione, a Salerno, del taser”.

Arriva anche il commento del consigliere comunale Antonio Cammarota che afferma: “Dopo i gravissimi episodi di violenza nel cuore del centro cittadino di sabato natalizio, e dopo essermi interfacciato con i sindacati dei vigili urbani, e dopo aver appreso e conosciuto i termini della vicenda, credo sia opportuno interrogare immediatamente il comandante della polizia municipale per conoscere e capire per quale motivo e dotazioni di sicurezza dei vigili urbani sono insufficienti e inadeguate. In particolare, come riferito nel corso dell’audizione in commissione trasparenza, non sono disponibili negli spray, le dotazioni di sicurezza, e la radio di ordinanza sulle auto non è efficace. In qualunque città, non solo europea, la sicurezza è la precondizione.”