Tragedia sfiorata, uomo in carrozzina sulla Cilentana Sul posto i carabinieri di Agropoli che hanno allontanato l'uomo dalla strada

Paura per un uomo sulla Cilentata. Percorreva la strada a bordo della sua sedia a rotelle con motore elettrico. Momenti di preoccupazione questa mattina lungo la strada regionale all'altezza dello svincolo di Prignano Cilento e della Diga Alento. Il protagonista della vicenda è un uomo di 60 anni che, seduto sulla sua carrozzina, si era immesso sulla via in barba ai pericoli e all'alta velocità con cui i tanti automobilisti sono soliti percorrere la zona. Una scelta, quella dell'uomo, inevitabile, dato che sulla statale non esistono marciapiedi e l'unico modo per poterla percorrere è quello di utilizzare la corsia delle auto.

A segnalare l'insolita situazione alle forze dell'ordine sono state proprio le tante persone che si sono imbattute nell'uomo. Necessario l'intervento dei carabinieri della compagnia di Agropoli che, giunti, sul posto, si sono occupati di allontanare l'uomo dalla carreggiata.

Il tutto è avvenuto in un'ora di punta per i tanti studenti e lavoratori pendolari che ogni giorni si trovano a percorrere la Cilentana. Non sono mancati quindi disagi e rallentamenti alla circolazione veicolare.