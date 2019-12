La Divina "spezzata", altre frane nella notte:Amalfi è isolata Sul posto Carabinieri e Anas a lavoro. Residenti in strada per ripulire e aiutare

La Divina sta cadendo a pezzi. Tre le frane, un cedimento del terrazzamento a Cetara e a Ravello dove nella notte la Croce Rossa ha cercato di far evaquare quante più famiglie possibili. Frana anche la statale "163" Amalfitana all'altezza di Vettica, ad Amalfi, collegata al mondo solo attraverso il Valico di Chiunzi. Stessa sorte per Positano, collegata solo tramite la Sorrentina o via Agerola. Situazione drammatica anche a Scala.

E' questo un primo bilancio di una notte di maltempo nella Costiera Amalfitana. Un bilancio critico tra frane e cedimenti che hanno portato disagi a molti cittadini e residenti. Al momento non risulterebbero ferito gravi solo tanto spavento. Ad avere la peggio sono state proprio le strdae, gli edifici, completamente coperti dal fango e da alberi caduti.

Sul posto Anas, carabinieri e anche il Prefetto di Salerno.

Anasa comunica che: "A causa delle cattive condizioni meteo, persistono i disagi su alcuni tratti della strada statale 163 ‘Amalfitana’. In particolare permane la chiusura al traffico lungo il tratto dal km 29,000 al km 49,500, tra la località Capo d’Orso, nel comune di Maiori, e Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, in entrambe le direzioni. Sul tracciato sono presenti fango e detriti. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Si sconsiglia il transito sulla statale.

Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile".