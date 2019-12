FOTO |Cadono diversi alberi nella notte: danni anche a Salerno Macchine distrutte e strade chiuse. In corso una riunione operativa a Palazzo di Città

Il maltempo non sta lasciando scapo alla Costiera Amalfitana e alla provincia di Salerno. I danni più importanti si registrano soprattutto sui rioni collinari come Giovi e in Provincia. Nella notte, però, un ennessimo temporale con forte vento si è abbattutto in città causando diversi danni.

Alberi spezzati sulle carreggiate, sottopassi chiusi, autovetture danneggiate. E' questa una prima conta sui danni in città. Attualmente in via Vernieri un albero si è spezzato comprendo l'intera carreggiate. Nei pressi di via Vernieri nella notte un palo si è abbattutto su un'autovettura distruggendo il vetro anteriore.

Situazione critica anche su tutto il Lungomare cittadino a causa del forte vento e delle onde alte. Attualmente è in corso una rione operativa d'urgenza a Palazzo di città. Presenti il sindaco Vincenzo Napoli, l'assessore all'ambiente Angelo Caramanno e l'assessore all'urbanistica Domenico De Maio.