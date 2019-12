Fuga di gas dopo la frana sulla provinciale a San Cipriano Strada chiusa al traffico, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Chiuso al traffico il tratto di strada che collega San Cipriano Picentino alla frazione di Pezzano, sulla strada provinciale 26 che porta da Filetta al comune. A causa del maltempo, infatti, è crollato l'asfalto che ha provocato una perdita di gas. Stamattina i residenti si sono svegliati sentendo un forte odore e segnalando, sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno verificato la presenza di una fuga di gas connessa al crollo del manto stradale.

Intanto, i tecnici sono a lavoro per individuare il punto di provenienza e ripristinare la situazione sulla parte della conduttura interrata.

La strada è stata chiusa per permettere agli operai di mettere in sicurezza la zona e riparare la perdita.

Per raggiungere San Cipriano Picentino e Castiglione dei Genovesi sarà possibile percorrere le strade alternative, passando per via Tavoloni.