Paura in casa: prende fuoco la canna fumaria Sul posto i vigili del fuoco. Il fumo si è diffuso sulla strada provinciale 274

Paura in una casa ad Omignano, in Cilento. A prendere fuoco la canna fumaria di un'abitazione nella serata di ieri. E' successo nei pressi della strada provinciale 274. Il denso fumo nero ha invaso anche la carreggiata mettendo in pericolo le vetture di passaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vallo della Lucania che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Fortunatamente non ci sono stati feriti.