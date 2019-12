Anziano investito da un camion E' stato portato in ospedale a Polla

Si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente che ha coinvolto un anziano a Prato Perillo di Teggiano. L'uomo, del posto, è stato investito, per cause ancora da accertare, da un camion mentre si trovava nei pressi della rotonda del comune del Vallo di Diano.

Il mezzo pesante di una ditta locale ha travolto il malcapitato, soccorso dai sanitari del 118 e portato nell'ospedale Luigi Curto di Polla. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.