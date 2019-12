Non dà la precedenza: colpisce la macchina con il machete Scoppia la rissa a Scafati, un uomo è finito in ospedale

Paura a Scafati durante la vigilia di Natale a causa di una rissa scoppiata in via Annunziata, nella quale un uomo è rimasto ferito. A scatenare il violento litigio che ha coinvolto quattro persone sarebbe stata una mancata precedenza in strada.

I due mezzi si sono trovati uno di fronte all'altro provenendo da due direzioni diverse. Nessuno dei due conducenti, però, avrebbe dato la precedenza. La matrice di un camion avrebbe tamponato un'auto guidata da un uomo di Pagani. Che sarebbe sceso impugnando un piccolo machete con cui avrebbe cominciato a colpire la motrice del camion. Ad avere la peggio sarebbe stato proprio l'uomo di Pagani, trasportato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per le ferite riportate durante la rissa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per sedare gli animi.