Ladri in azione a Sassano, rubata la cassaforte I banditi hanno agito durante la vigilia di Natale. Indagano i carabinieri

Vigilia di Natale da dimenticare per una famiglia di Silla, una località di Sassano, che una volta rientrata in casa ha scoperto che i ladri avevano rubato tutto. Continuano i furti nel Vallo di Diano, i malviventi questa volta hanno portato via la cassaforte che era incastrata in una parete.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri si sarebbero accertati che i proprietari non fossero in casa; poi, dopo aver fatto irruzione, avrebbero portato via prima alcuni oggetti di valore e poi avrebbero sradicato la cassetta di sicurezza. Sono in corso le indagini dei militari della locale stazione per risalire agli autori dell'incursione.