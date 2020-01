Incendio in costiera, fiamme tra Valico di Chiunzi e Corbara Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo

Fiamme alte si sono alzate intorno alle 14 al di sotto della strada provinciale 2b che collega il Valico di Chiunzi a Corbara, in costiera amalfitana.

Momenti di panico a causa delle lingue di fuoco che si sono sprigionate, alimentate anche dal forte vento di questa mattina. In fiamme la vegetazione sottostante la sede stradale e nelle vicinanze di un noto ristorante. Non si conoscono ancora le cause del rogo che si sta espandendo.

Sul posto, intanto sono intervenuti i Vigli del Fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona.