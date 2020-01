Tentano di far esplodere il bancomat: colpo sventato ad Eboli Tre persone hanno provato a portare via la cassa con i contanti

Tre persone con il volto coperto e con il casco dotato di faretto hanno fatto saltare in aria il bancomat della sede Unicredit di Eboli. E' accaduto tutto in pochi minuti, i tre balordi hanno agito nella notte, intorno alle 3.30 nel centralissimo viale Amendola.

Hanno prima posizionato l'esplosivo e poi hanno fatto scoppiare lo sportello facendo saltare in aria la cassa. Il colpo però non è andato a buon fine, infatti, il bancomat con il contate era ben ancorato alle pareti e i tre ladri non sono riusciti a portarlo via. Sul posto, dopo che è scattato l'allarme, sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e le guardie giurate che hanno messo in fuga i tre balordi.

Indagano i militari che stanno visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in tutta la zona.