Rogo nel capannone a Nocera, i pompieri fronteggiano le fiamme Tre squadre stanno ancora lavorando dopo l'incendio della scorsa notte. Torquato chiama l'Arpac

Tre squadre dei vigili del fuoco sono ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento dell’incendio divampato la scorsa notte a Nocera Inferiore in un capannone di un’azienda specializzata in pavimentazioni industriali. I caschi rossi, anche grazie a due autobotti, stanno lavorando da ore per ripristinare la situazione ed evitare che le fiamme si estendano ulteriormente. Al momento, però, non è stato possibile ancora accedere ai locali, per via del fumo denso provocato dal rogo.

Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, intanto, già in nottata ha fatto sapere di aver contattato l’Arpac per i rilevamenti, rassicurando la popolazione perché «i materiali bruciati dovrebbero essere solo in minor parte materiali plastici. Trattandosi invece, prevalentemente, di cartonati e similari». Nonostante tutto il primo cittadino ha invitato la popolazione «residente nel raggio di 1 km dall'incendio ad adottare le misure di cautela per evitare compromissioni alla salute derivanti dalla combustione e dall'eventuale conseguente inquinamento dell'aria, fino ad ogni nuova comunicazione e a seguito dei richiesti rilievi». Appello lanciato anche dal sindaco di San Valentino Torio e presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese.