Crolla il solaio durante la messa: paura in chiesa Tragedia sfiorata, colpito un fedele

Crolla il solaio in chiesa, paura a Giffoni Valle Piana. Domenica scorsa parte dell’intonaco della chiesa madre della Santissima Annunziata si è staccata dal soffitto proprio durante la Santa Messa. Colpito di striscio dai calcinacci uno dei fedeli tra l'apprensione dei presenti e del parroco. Si è immediatamente intervenuti per la messa in sicurezza, transennata l'area della navata principale interessata dal crollo. Intanto sono partite le verifiche per accertare la stabilità dell'edificio.