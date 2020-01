Ruba soldi e gratta e vinci: arrestato 24enne napoletano Ad incastrarlo le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza

Arrestato dai carabinieri di Amalfi un 24enne napoletano, ritenuto responsabile del furto in una ricevitoria del lotto di Maiori messo a segno nell'ottobre scorso. A sporgere denuncia il titolare dell'attività che, recandosi nel proprio negozio, aveva trovato la saracinesca forzata, la porta aperta, un ammanco di 500 euro e di 300 Gratta e Vinci.

I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal gip del tribunale di Salerno nei confronti del giovane con precedenti per furto aggravato. Le indagini, svolte dai carabinieri della stazione di Maiori, si sono avvalse della visione delle riprese delle telecamere a circuito chiuso presenti nel locale e negli esercizi commerciali limitrofi che hanno permesso di individuare la targa della macchina che sarebbe stata utilizzata per mettere a segno il colpo. In seguito poi ad una perquisizione domiciliare nei confronti dell'intestataria del veicolo sono stati ritrovati gli indumenti che sarebbero stati usati durante il furto dal 24enne.