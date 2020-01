Box in fiamme a Monte San Giacomo: in azione i caschi rossi Nel garage c'erano alcune bombole di gas, l'intervento dei pompieri ha evitato il peggio

Un box auto è andato completamente distrutto a causa di un rogo scoppiato improvvisamente questo pomeriggio all’interno del parcheggio di un ristorante a Monte San Giacomo. Sul posto sono intervenuti i caschi rossi del distaccamento di Sala Consilina, coordinati dal capo squadra Eugenio Siena.

Per fortuna i pompieri hanno evitato il peggio perché all’interno del garage erano custodite anche delle bombole del gas. Sono andate distrutte tutte le sedie in legno utilizzate per il ristorante e presenti nel box che hanno alimentato le fiamme.

Si indaga per capire cosa ha scatenato l’incendio.