Bellizzi, tentato furto nella notte al supermercato 365 Danneggiata la vetrina della struttura. E' il secondo colpo in città in una settimana

Tentato colpo nella notte al supermercato 365 di Bellizzi, in frantumi il vetro esterno della struttura. Dopo l'incendio ai danni della stessa catena di supermercati in via Mobilio, a Salerno, nella notte, intorno alle 4, i carabinieri sono intervenuti a Bellizzi per un tentativo di furto al supermercato della zona. Prima dell'emergenza coronavirus, i residenti erano in prima linea contro i colpi all'interno degli appartamenti, da Pontecagnano a Battipaglia, facilitati dalla vicinanza dell'autostrada.

Oggi l'emergenza è sanitaria ma c'è ancora chi non si ferma. Due i raid a Bellizzi in una settimana. Il primo alla Farmacia Langone: "Purtroppo abbiamo subito - aveva denunciato il proprietario -due tentativi di intrusione notturna che hanno danneggiato l’ingresso e momentaneamente impedito l’accesso all’interno".

Un secondo tentato furto si è verificato questa notte al supermercato 365. In frantumi la vetrina laterlare del locale. Sul posto i carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto.