Rapinarono 5mila euro nel supermercato: arrestate due persone Puntarono la pistola in faccia al cassiere per farsi consegnare il bottino

Sono state arrestate due persone indagate per la rapina a mano armata avvenuta lo scorso 22 febbraio all’interno del supermercato “Sisa” di Sant’Egidio del Monte Albino, in via Ugo Foscolo.

Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, con ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Nocera.

I due autori della rapina si erano introdotti nell’attività commerciale in sella ad un motociclo. Entrambi armati di pistola, l'avevano puntata al volto dei dipendenti ed avevano portato via dalle casse del supermercato oltre 5 mila euro in contanti. Durante le attività d’indagine portate avanti dai militari, sono stati trovati e sequestrati anche il mezzo usato per la fuga e gli indumenti utilizzati il giorno della rapina.