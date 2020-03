Morto in fabbrica a Pontecagnano: c'è l'indagine interna Il management della Saga affianca l'inchiesta della magistratura dopo la morte del 28enne

Ancora un incidente mortale sul lavoro in provincia di Salerno: nel pomeriggio di ieri, all'inizio del secondo turno di lavoro, un giovane di 28 anni ha perso la vita all'interno dello stabilimento della "Sada" di Pontecagnano Faiano. Il dipendente sarebbe stato schiacciato da una pesante bobina. La magistratura ha aperto un'inchiesta: sull'episodio sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Battipaglia.

"Intendiamo esprimere tutta la nostra vicinanza ed il nostro cordoglio alla famiglia colpita da questa immane tragedia - la nota dell'azienda -. Immediatamente è stata avviata un'indagine interna con il supporto dei nostri tecnici per ricostruire le cause dell'evento".

La "Antonio Sada & figli", una delle realtà più importanti nel settore degli imballaggi di cartone ondulato e packaging, ha fatto sapere che è stato disposto, in segno di cordoglio, il fermo degli stabilimenti per una giornata. "In questo momento è inopportuno aggiungere altro o improvvisare ricostruzioni dell'accaduto. Il silenzio ed il rispetto sono, a nostro avviso - si legge nella nota del management aziendale - l'unico modo di affrontare questo difficile momento".