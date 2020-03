Auto in fiamme e colluttazione: inferno sulla strada a Salerno Un uomo con problemi psichiatrici ha quasi investito carabiniere. Vettura distrutta dalle fiamme

E' al vaglio dell'autorità giudiziaria quanto accaduto nel pomeriggio di ieri alla periferia di Salerno. Momenti da incubo, con un'automobile distrutta dal fuoco, un carabiniere che è stato quasi investito e un uomo protagonista di una violenta colluttazione con i militari intervenuti sul posto.

Alla guida di una vettura - a quanto pare senza pneumatici e che produceva scintille sull'asfalto - un uomo della provincia, che sarebbe soggetto a trattamenti psichiatrici. La vettura è stata segnalata a forte velocità mentre transitava su Via delle Calabrie. Una prima pattuglia della Radiomobile della compagnia carabinieri ha tentato di fermarla, ma il conducente - secondo quanto riferito dai militari - non solo non ha arrestato la marcia ma avrebbe quasi investito il militare.

L'auto in fuga è stata poi rintracciata in Via San Leonardo, in fiamme, con il guidatore che era a terra sull'asfalto. Sul posto sono giunti i rinforzi, con i carabinieri che hanno tentato di immobilizzare l'uomo e provato ad allontanarlo dall'auto che rischiava di esplodere. Ne è nata una violenta colluttazione, nella quale sia l'indagato che due carabinieri hanno riportato ferite e contusioni.

Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio anche se ormai l'auto era stata completamente divorata dalle fiamme.