Guida senza patente e si schianta con l'auto a Siano Non aveva mai conseguito la patente, sanzionato dai carabinieri

Paura a Siano per un incidente avvenuto tra le strade del centro. Un giovane, mentre era alla guida di un’auto, ha improvvisamente perso il controllo della vettura, andandosi a schiantare. Alcuni residenti hanno provveduto a lanciare l’allarme: sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale dove è stato giudicato guaribile in pochi giorni. Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri è emerso che il ragazzo non aveva mai conseguito la patente di guida: una violazione per la quale è stato sanzionato.