Inseguimento e colluttazione in strada: indagati i carabinieri Al vaglio della procura di Salerno la condotta di 5 militari dopo quanto accaduto a San Leonardo

Proseguono le indagini dopo quanto accaduto in via San Leonardo, con la colluttazione violenta che ha visto protagonisti cinque carabinieri ed un uomo della provincia ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale Ruggi di Salerno.

Come annunciato nell'immediato, il comando provinciale dei carabinieri guidato da Gianluca Trombetti ha avviato le verifiche interne sul comportamento dei militari. Ma oltre quello dell'Arma, c'è anche il riflettore acceso della procura di Salerno. Stando a quanto riporta l'edizione locale di Repubblica, sarebbero cinque i carabinieri iscritti nel registro degli indagati. Lesioni aggravate, l'ipotesi di cui si starebbe discutendo negli uffici giudiziari del tribunale.

Acquisite dall'autorità giudiziaria anche le immagini girate con un telefonino, che ben presto hanno fatto il giro della rete. Tuttavia l'indagine deve fare i conti con una serie di oggettive difficoltà: da un lato le condizioni psichiche dell'uomo, un 50enne per il quale è stato nominato un curatore, dall'altro l'attività ridotta della macchina giudiziaria per via dell'emergenza coronavirus.