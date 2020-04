Rapinarono commerciante ortofrutticolo: tre arresti Armati di pistola e col volto nascosto, bottino da 13mila euro: indagata anche un'altra persona

Rapina aggravata, simulazione di reato, porto abusivo d'arma e ricettazione: sono le accuse contestate, a vario titolo, a tre persone di 30, 22 e 40 anni originarie di Nocera Inferiore e Pagani arrestate dai carabinieri del reparto territoriale. Le indagini sono partite dopo la rapina subìta da un commerciante ortofrutticolo 72enne, in pieno centro a San Valentino Torio, lo scorso 2 dicembre. L'uomo stava per versare denaro contante in banca, quando venne avvicinato da due persone armate di pistola e col passamontagna, che si fecero consegnare circa 13mila euro.

Dopo quattro mesi di indagini la procura di Nocera Inferiore ed i carabinieri sono riusciti ad incastrare i presunti responsabili: in un parcheggio di San Marzano sul Sarno venne poco dopo il colpo ritrovata l'auto utilizzata dai rapinatori per la fuga. Decisive le immagini di videosorveglianza passate al setaccio dagli investigatori, ma anche gli accertamenti bancari e una serie di sequestri e perquisizioni.

Al vaglio dei magistrati anche la posizione di un quarta persone - iscritta nel registro degli indagati - che avrebbe noleggiato l'auto per impedire l'identificazione degli autori della rapina. Secondo i carabinieri, infatti, avrebbe presentato una denuncia fittizia del furto del veicolo per sviare le indagini. Delle tre persone raggiunte dalla misura cautelare, una era già in carcere a Salerno per altri reati.